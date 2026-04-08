Exposition du Figeac Photo Club rue balène Figeac
Exposition du Figeac Photo Club rue balène Figeac jeudi 14 mai 2026.
Figeac
Exposition du Figeac Photo Club
rue balène Salle Balène Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-15 19:00:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24
Le Figeac Photo Club propose une exposition collective mettant en lumière plus de 150 œuvres réalisées par une trentaine de photographes amateurs
Le Figeac Photo Club propose une exposition collective mettant en lumière plus de 150 œuvres réalisées par une trentaine de photographes amateurs. Les clichés, variés dans leurs styles et thématiques, offrent un panorama inspirant de la créativité locale et passionnée. Un moment artistique ouvert à tous les curieux et amoureux de la photo
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rue balène Salle Balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 98 28 23 76 fpc.asso@gmail.com
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English :
The Figeac Photo Club presents a group exhibition featuring over 150 works by some thirty amateur photographers
L’événement Exposition du Figeac Photo Club Figeac a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Figeac
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