Festival Fi’jazz Risha

Viguier du Roy, 52 Rue Emile Zola Figeac Lot

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 17:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Le festival Figeac en Jazz, vous entraine pour la cinquième année dans l'univers du jazz !

Risha, c’est la Plume, celle qui effleure les cordes du oud, celle de l’oiseau de légende qui nous emporte vers les Soleils d’Ailleurs et les rivages inconnus…

Le festival Figeac en Jazz, vous entraine pour la cinquième année dans l'univers du jazz !

Risha, c’est la Plume, celle qui effleure les cordes du oud, celle de l’oiseau de légende qui nous emporte vers les Soleils d’Ailleurs et les rivages inconnus…

.

Viguier du Roy, 52 Rue Emile Zola Figeac 46100 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the fifth year, the Figeac en Jazz festival takes you into the world of jazz!

Risha is the Feather, the one that grazes the strings of the oud, the legendary bird that carries us off to the Suns of Elsewhere and unknown shores?

L’événement Festival Fi’jazz Risha Figeac a été mis à jour le 2026-02-14 par OT Figeac