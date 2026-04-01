Figeac

Soirée à l’ Arrosoir Figeac bal Trad l’air de rien

l’Arrosoir 5, rue de Crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Envie de danser?

Composé de six musiciens, Airs de Rien est un groupe de musique traditionnelle qui se démarque par son répertoire riche et varié

Envie de danser?

Composé de six musiciens, Airs de Rien est un groupe de musique traditionnelle qui se démarque par son répertoire riche et varié. Un flûtiste et cornemuse, un violon, une contrebasse, une guitare ', des accordéons.

Leur musique s'écoute mais aussi et surtout se danse cercles, polkas, scottishes,valses, andros…

Le groupe anime depuis 30 ans de nombreux bals trad en Bourgogne et ailleurs!

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l’Arrosoir 5, rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49 contact@larrosoir.org

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English :

Eager to dance?

Composed of six musicians, Airs de Rien is a traditional music group with a rich and varied repertoire

L’événement Soirée à l’ Arrosoir Figeac bal Trad l’air de rien Figeac a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Figeac