Exposition collective Courants d’Art à Figeac Figeac
vendredi 14 août 2026 · Figeac
Informations pratiques
Figeac
Exposition collective Courants d’Art à Figeac
Palais Balène, 7 Rue Balène Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Plus de 20 artistes présentent leurs œuvres dans une exposition collective ouverte au public, mêlant peinture, sculpture et artisanat d’art.
Plus de 20 artistes présentent leurs œuvres dans une exposition collective ouverte au public, mêlant peinture, sculpture et artisanat d’art.
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Palais Balène, 7 Rue Balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 20 66 15 59
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English :
More than 20 artists are showcasing their works in a group exhibition open to the public, featuring a mix of painting, sculpture, and arts and crafts.
L’événement Exposition collective Courants d’Art à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Figeac
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