Informations pratiques

Figeac

Exposition collective Courants d’Art à Figeac

Palais Balène, 7 Rue Balène Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Plus de 20 artistes présentent leurs œuvres dans une exposition collective ouverte au public, mêlant peinture, sculpture et artisanat d’art.

Plus de 20 artistes présentent leurs œuvres dans une exposition collective ouverte au public, mêlant peinture, sculpture et artisanat d’art.

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Palais Balène, 7 Rue Balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 20 66 15 59

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English :

More than 20 artists are showcasing their works in a group exhibition open to the public, featuring a mix of painting, sculpture, and arts and crafts.

L’événement Exposition collective Courants d’Art à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Figeac