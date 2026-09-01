Informations pratiques

Montbéliard

39ème édition des Bars des Sciences sur le thème: Prendre soin

3 Rue Charles Lalance Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-09-22

La 39ème édition des Bars des Science, qui se tiendra du 22 septembre au 2 décembre 2026, est un événement dédié à la diffusion et au partage des savoirs scientifiques dans un cadre convivial et accessible à tous.

Cette année, l’événement s’articule autour du thème fédérateur Prendre soin , invitant le public à réfléchir sur des enjeux contemporains comme la souffrance des soignants, l’éthique, ou encore les conditions nécessaires pour exercer un soin en accord avec les valeurs humaines.

Ces rencontres interactives et décomplexées permettent d’échanger directement avec des experts, de poser des questions et de découvrir de nouvelles perspectives sur des sujets qui concernent la société dans son ensemble.

Pour en savoir plus, consultez la programmation complète disponible en ligne. .

3 Rue Charles Lalance Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21 francis@pavillon-sciences.com

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English :

L’événement 39ème édition des Bars des Sciences sur le thème: Prendre soin Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD