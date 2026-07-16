Festival Mon baby Blues Avenue Gambetta Montbéliard
jeudi 3 septembre 2026 · Avenue Gambetta · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Festival Mon baby Blues
Avenue Gambetta Atelier des Môles Montbéliard Doubs
Tarif : 32.99 – 32.99 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 20:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-03
Le Mon Baby Blues Festival revient à Montbéliard pour sa 11e édition et met à l’honneur le blues à travers une programmation réunissant cinq artistes de la scène française.
Depuis sa création en 2015, le festival contribue à faire découvrir cette musique au plus grand nombre tout en participant à la dynamique culturelle du Pays de Montbéliard. Chaque édition favorise les rencontres entre passionnés, curieux et nouveaux publics, dans une ambiance conviviale.
Le festival s’appuie également sur de nombreux partenaires et entreprises locales, valorisant ainsi le savoir-faire et le tissu économique du territoire. .
Avenue Gambetta Atelier des Môles Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 14 32 adesmoles@gmail.com
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English : Festival Mon baby Blues
L’événement Festival Mon baby Blues Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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