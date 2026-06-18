Animation du patrimoine Figures Montbéliardaises office du tourisme Montbéliard

Montbéliard

Animation du patrimoine Figures Montbéliardaises

office du tourisme 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 10:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Dans le cadre des Animations du Patrimoine, partez à la rencontre de celles qui ont marqué l’histoire locale… souvent dans l’ombre.

Natives ou devenues Montbéliardaises au fil de leur parcours, ces femmes ont laissé une empreinte discrète mais essentielle dans la mémoire contemporaine. Cette visite vous invite à suivre leurs traces, à redécouvrir leurs histoires et à faire ressurgir des noms parfois oubliés, mais pourtant riches de sens et d’héritage.

Une balade sensible et inspirante, à la découverte de ces grandes dames qui ont contribué, chacune à leur manière, à façonner l’identité du territoire.

Inscription obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr .

office du tourisme 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

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English : COMPLET Animation du patrimoine Figures Montbéliardaises

L’événement Animation du patrimoine Figures Montbéliardaises Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD