Visites guidées au Temple Saint Martin Temple Saint Martin Montbéliard
jeudi 9 juillet 2026 · Temple Saint Martin · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Visites guidées au Temple Saint Martin
Temple Saint Martin Place Saint-Martin Montbéliard Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Cet été, visitez le temple Saint-Martin
Profitez de l’été pour découvrir le temple Saint-Martin, l’un des monuments emblématiques de Montbéliard. Entre visites guidées et ouverture en visite libre, plongez dans l’histoire et le patrimoine de ce lieu incontournable.
Visites guidées
Les jeudis 9, 16 et 30 juillet ainsi que les 6, 13 et 20 août à 11h.
Tarif 5 € par personne Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard au 03 81 94 45 60. .
Temple Saint Martin Place Saint-Martin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 45 60
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English : Visites guidées au Temple Saint Martin
L’événement Visites guidées au Temple Saint Martin Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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