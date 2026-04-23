Montbéliard

Les marchés du soir à vélo (Mandeure)

Capitainerie Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Et si vous rejoigniez le marché du soir… à vélo ?

Dans le cadre des marchés du soir organisés par Pays de Montbéliard Agglomération, optez pour une arrivée douce et conviviale à Mandeure.

Le rendez-vous est donné à 18h à la Capitainerie de Montbéliard pour une balade à vélo accessible à tous, entre nature et convivialité, jusqu’au marché.

Une autre façon de savourer la soirée, dès le trajet. .

Capitainerie Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté montbeliard@fub.fr

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English : Les marchés du soir à vélo (Mandeure)

L’événement Les marchés du soir à vélo (Mandeure) Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD