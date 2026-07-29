Les musées sont gratuits ! Rue du Château Montbéliard
dimanche 2 août 2026 · Rue du Château · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Les musées sont gratuits !
Rue du Château Musée du château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Chaque premier dimanche du mois, de nombreux musées vous accueillent gratuitement pour découvrir leurs collections permanentes. Une belle occasion de partir à la découverte du patrimoine, de l’histoire et de l’art, en famille, entre amis ou en solo. Avant votre visite, pensez à consulter les horaires d’ouverture et les conditions d’accès de chaque établissement.
Profitez-en pour faire le plein de découvertes culturelles ! .
Rue du Château Musée du château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 61 musees@montbeliard.com
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English : Les musées sont gratuits !
L’événement Les musées sont gratuits ! Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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