Les musées sont gratuits ! Rue du Château Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Les musées sont gratuits !

Rue du Château Musée du château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Chaque premier dimanche du mois, de nombreux musées vous accueillent gratuitement pour découvrir leurs collections permanentes. Une belle occasion de partir à la découverte du patrimoine, de l’histoire et de l’art, en famille, entre amis ou en solo. Avant votre visite, pensez à consulter les horaires d’ouverture et les conditions d’accès de chaque établissement.

Profitez-en pour faire le plein de découvertes culturelles ! .

Rue du Château Musée du château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 61 musees@montbeliard.com

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English : Les musées sont gratuits !

L’événement Les musées sont gratuits ! Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD