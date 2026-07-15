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Animations gratuites extérieur à l’Ile en mouvement À pas de loup Impasse de la Presqu’Île Montbéliard

mercredi 29 juillet 2026 · Impasse de la Presqu'Île · Montbéliard

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Impasse de la Presqu'Île
Adresse
Ile en Mouvement
Ville
25200 Montbéliard
Département
Doubs
Tarif

Montbéliard

Animations gratuites extérieur à l’Ile en mouvement À pas de loup

Impasse de la Presqu’Île Ile en Mouvement Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Dans le cadre des animations extérieures proposées par le Pavillon des sciences, retrouvez les animateurs à l’Ile en mouvement pour une animation gratuite et ouverte à tous, de 14 h à 18 h.

Découvrez À pas de loup , une animation ludique et scientifique pour partir à la découverte de cet animal fascinant et agrémenter votre promenade dans le parc.   .

Impasse de la Presqu’Île Ile en Mouvement Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21 

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English : Animations gratuites extérieur à l’Ile en mouvement À pas de loup

L’événement Animations gratuites extérieur à l’Ile en mouvement À pas de loup Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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