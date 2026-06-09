Visite décalée de l’été Clic Clac Plouf Départ 1 Rue Henri Mouhot (Office de Tourisme) Montbéliard

Montbéliard

Visite décalée de l’été Clic Clac Plouf

Départ 1 Rue Henri Mouhot (Office de Tourisme) 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Remontez le temps à travers les cours d’eau de Montbéliard !

Cette visite-jeu insolite vous entraîne dans une exploration sensible et historique des différents cours d’eau qui ont façonné la ville d’hier et d’aujourd’hui.

Grâce à un objet mystère tout droit sorti du passé, vivez une immersion au cœur d’un Montbéliard avant les grands bouleversements urbains. Entre anecdotes, paysages oubliés et mémoire de l’eau, laissez-vous surprendre par une balade pas comme les autres…

Inscription obligatoire

Tout public .

Départ 1 Rue Henri Mouhot (Office de Tourisme) 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 45 60

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English : Visite décalée de l’été Clic Clac Plouf

L’événement Visite décalée de l’été Clic Clac Plouf Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD