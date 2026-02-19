Animations du patirmoine Le cœur historique de Montbéliard Office de tourisme Montbéliard
Office de tourisme 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard Doubs
Tarif : – – EUR
Début : 2026-07-13 10:00:00
Vous pensez connaître Montbéliard ? Qu’à cela ne tienne ! Suivez le guide, qui, par les gossottes, vous emmène à la découverte de la cité d’hier à aujourd’hui cité des Princes, cité industrielle et automobile, cité d’art et d’histoire… Montbéliard vous attend !
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .
