APÉROOO, le salon qui fait du bien Montbéliard

Terranimée est fier d’annoncer la première édition d’Apérooo le salon qui fait du bien. Il aura lieu le 29, 30 et 31 mai 2026 à l’Axone Montbéliard. Cet événement festif et convivial rassemble les professionnels de l’apéritif.

Pendant trois jours, les visiteurs plongeront dans un univers 100 % convivial et gourmand dégustations, animations festives et rencontres avec des producteurs passionnés. Un événement

inédit en Franche-Comté qui place l’apéritif au coeur de la découverte et du partage.

UN CONCEPT CENTRÉ SUR L’APÉRITIF

L’apéritif, véritable rituel à la française, dépasse aujourd’hui la simple tradition culinaire c’est un moment de détente, d’échanges et de bien-être.

Apérooo met à l’honneur cette culture à travers

– Un espace dégustation

– Des animations interactives

– De nombreuses surprises

UN RENDEZ-VOUS POUR TOUS

Apérooo s’adresse à tous ceux qui aiment les bons moments familles, amis, collègues ou simples curieux en quête de découvertes. Plus qu’un salon, c’est un véritable temps de partage et de convivialité, pensé pour créer des souvenirs communs autour de l’art de l’apéritif.

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu L’Axone, Montbéliard

Dates et horaires

– Vendredi 29 mai 2026 18h minuit

– Samedi 30 mai 2026 11h minuit

– Dimanche 31 mai 2026 11h 18h

Mail salonapero@gmail.com .

L'Axone Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté salonapero@gmail.com

