Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard

Montbéliard

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:00:00

fin : 2026-05-21 20:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Conférence Université Ouverte, antenne de Montbéliard

À l’occasion des 120 ans de la loi de 1905, cette conférence intitulée Laïcité et République propose un éclairage essentiel sur un principe fondamental de la société française.

Animée par Guillaume Jehannin, professeur agrégé en sciences économiques et sociales à l’Université Marie et Louis Pasteur, elle revient sur les fondements de la laïcité, tout en interrogeant ses évolutions dans une société contemporaine en pleine mutation.

Entre héritage historique et réalités actuelles (religieuses, sociales, économiques et géopolitiques), cette intervention propose une approche concrète et accessible pour mieux comprendre les enjeux de la laïcité au XXIe siècle. .

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr

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English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD