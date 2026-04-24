Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard

Montbéliard

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-05-07 20:00:00

Date(s) :

2026-05-07

I.A., réseaux sociaux, réalité virtuelle… vers une balkanisation numérique de la société ?

Conférence organisée par l’Université Ouverte de Montbéliard

Avec Jean-Marie Fino, consultant data analyst

L’intelligence artificielle, les réseaux sociaux et la réalité virtuelle transforment profondément nos modes de vie, nos échanges et notre rapport au monde.

Mais ces avancées technologiques soulèvent aussi de nombreuses questions en enfermant chacun dans des bulles numériques, favorisent-elles une société plus fragmentée, plus polarisée, plus isolée ?

Cette conférence propose de prendre du recul sur ces mutations, d’en comprendre les enjeux et d’interroger un défi majeur de notre époque comment préserver un espace commun de dialogue dans un monde toujours plus connecté… mais parfois plus divisé. .

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr

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English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD