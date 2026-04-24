ATELIER AUTO REPARATION, Atelier Vélo cité MONTBELIARD, Montbéliard

ATELIER AUTO REPARATION 6 mai – 3 juin, les mercredis Atelier Vélo cité MONTBELIARD Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T14:30:00+02:00 – 2026-06-03T18:30:00+02:00

C’est un atelier participatif, pour faire un contrôle ou pour apprendre à entretenir son vélo ou le réparer.

Vous trouverez sur place tous les outils nécessaires ainsi que les conseils et le savoir faire des mécaniciens bénévoles de l’association. (Denis, Joël, et Olivier)

Atelier Vélo cité MONTBELIARD 22 rue des Halles 25200 MONTBELIARD Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « montbeliard@fub.fr »}]

Votre vélo ne veut plus rouler, il grince, il grogne, les vitesses ne veulent plus passer… Pensez à l’Atelier Vélo

VELOCITE PAYS DE MONTBELIARD