Market vintage & rétrogaming l’Axone Montbéliard 17 – 20 avril a partir de 15€ le ML

Ne manquez pas le Market Vintage & Rétrogaming du 17 au 20 Avril 2026 au coeur de la Foire Expo du Pays de Montbéliard (25). Lieu : Axone 6, rue du Commandant Pierre Rossel 25200 MONTBÉLIARD .

Ne manquez pas le Market Vintage & Rétrogaming du 17 au 20 Avril 2026 au coeur de la Foire Expo du Pays de Montbéliard (25).

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Nombreux exposants seront présents et vous proposeront un véritable Vintage Market pour les amoureux de la mode et accessoires, créations, musique, mobilier, animations, objets et déco qui font toute l’ambiance « old school » à partir des années 50’s et nombreux exposants proposant à la vente : Retrogaming, consoles, jeux vidéo et pop culture des années 80′ et 90’s…

Sur place également stand photo, stand relooking, espace rétrogaming avec bornes d’arcade, tournois, concours Pin Up, spectacles et nombreuses animations…

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Restauration :

Sur place, espace bar restauration afin de vous régaler…

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Lieu : Axone

6, rue du Commandant Pierre Rossel

25200 MONTBÉLIARD

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Horaires visiteurs :

– Vendredi de 10h à 21h (Hall spectacles jusqu’à 00h)

– Samedi de 10h à 20h (Hall spectacles jusqu’à 00h)

– Dimanche de 10h à 19h

– Lundi de 10h à 18h

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Au Programme :

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– Vendredi 17 Avril :

12h – Jeu du Schmilblick

16h – Blind test années 70’s

17h – Tournoi Mario Kart Super Nintendo

19h – Quizz Vintage

21h – Soirée Dj Mix 100% VINYLES 70′ et 80’s

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– Samedi 18 Avril :

11h – Tournoi Pac Man

12h – Jeu du Schmilblick

13h30 – Quizz Vintage et dédicaces avec Fabien Lecoeuvre

16h – Blind test Série TV 80’s

17h – Tournoi Tekken 3 (PS1)

18h – Blind test Salut les Copains

19h30 – Show burlesque avec les Pin Up d’Alsace

21h – Soirée Hit MACHINE DJ After Mix

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– Dimanche 19 Avril :

11h – Tournoi Street Fighter 2 Turbo Super Nintendo

12h – Jeu du Schmilblick

14h – Concours Miss Mode Pin Up Pays de Montbéliard 2026

15h – Tournoi GoldenEye Nintendo 64

16h – Blind test Top 50

17h – Résultat du Concours Miss Mode Pin Up 2026

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– Lundi 20 Avril :

11h30 – Méga Bingo

14h30 – Tournoi Mario Kart Super Nintendo

16h30 – Show Hypnose – Berni le magicien

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Organisation : Tandem Events France en collaboration avec la société CITEVENTS.

Renseignements : [tandem.events71@gmail.com](mailto:tandem.events71@gmail.com)

Infoline : 06 68 31 79 05

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Tarifs Billetterie : 6 €

GRATUIT vendredi jusqu’à 18h et lundi toute la journée

Votre billet d’entrée donne accès à la foire expo du Pays de Montbeliard et le Market Vintage & Rétrogaming.

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Bon Salon à Tous…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-17T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-20T18:00:00.000+02:00

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commercial.tandem.events@gmail.com

l’Axone 6 rue du commandant Pierre Rossel 25200 Montbéliard Le Pied des Gouttes Montbéliard 25200 Doubs



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