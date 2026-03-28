Market vintage & rétrogaming l’Axone Montbéliard
Market vintage & rétrogaming l’Axone Montbéliard vendredi 17 avril 2026.
Market vintage & rétrogaming l’Axone Montbéliard 17 – 20 avril a partir de 15€ le ML
Ne manquez pas le Market Vintage & Rétrogaming du 17 au 20 Avril 2026 au coeur de la Foire Expo du Pays de Montbéliard (25). Lieu : Axone 6, rue du Commandant Pierre Rossel 25200 MONTBÉLIARD .
Ne manquez pas le Market Vintage & Rétrogaming du 17 au 20 Avril 2026 au coeur de la Foire Expo du Pays de Montbéliard (25).
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Nombreux exposants seront présents et vous proposeront un véritable Vintage Market pour les amoureux de la mode et accessoires, créations, musique, mobilier, animations, objets et déco qui font toute l’ambiance « old school » à partir des années 50’s et nombreux exposants proposant à la vente : Retrogaming, consoles, jeux vidéo et pop culture des années 80′ et 90’s…
Sur place également stand photo, stand relooking, espace rétrogaming avec bornes d’arcade, tournois, concours Pin Up, spectacles et nombreuses animations…
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Restauration :
Sur place, espace bar restauration afin de vous régaler…
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Lieu : Axone
6, rue du Commandant Pierre Rossel
25200 MONTBÉLIARD
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Horaires visiteurs :
– Vendredi de 10h à 21h (Hall spectacles jusqu’à 00h)
– Samedi de 10h à 20h (Hall spectacles jusqu’à 00h)
– Dimanche de 10h à 19h
– Lundi de 10h à 18h
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Au Programme :
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– Vendredi 17 Avril :
12h – Jeu du Schmilblick
16h – Blind test années 70’s
17h – Tournoi Mario Kart Super Nintendo
19h – Quizz Vintage
21h – Soirée Dj Mix 100% VINYLES 70′ et 80’s
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– Samedi 18 Avril :
11h – Tournoi Pac Man
12h – Jeu du Schmilblick
13h30 – Quizz Vintage et dédicaces avec Fabien Lecoeuvre
16h – Blind test Série TV 80’s
17h – Tournoi Tekken 3 (PS1)
18h – Blind test Salut les Copains
19h30 – Show burlesque avec les Pin Up d’Alsace
21h – Soirée Hit MACHINE DJ After Mix
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– Dimanche 19 Avril :
11h – Tournoi Street Fighter 2 Turbo Super Nintendo
12h – Jeu du Schmilblick
14h – Concours Miss Mode Pin Up Pays de Montbéliard 2026
15h – Tournoi GoldenEye Nintendo 64
16h – Blind test Top 50
17h – Résultat du Concours Miss Mode Pin Up 2026
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– Lundi 20 Avril :
11h30 – Méga Bingo
14h30 – Tournoi Mario Kart Super Nintendo
16h30 – Show Hypnose – Berni le magicien
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Organisation : Tandem Events France en collaboration avec la société CITEVENTS.
Renseignements : [tandem.events71@gmail.com](mailto:tandem.events71@gmail.com)
Infoline : 06 68 31 79 05
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Tarifs Billetterie : 6 €
GRATUIT vendredi jusqu’à 18h et lundi toute la journée
Votre billet d’entrée donne accès à la foire expo du Pays de Montbeliard et le Market Vintage & Rétrogaming.
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Bon Salon à Tous…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-17T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-20T18:00:00.000+02:00
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commercial.tandem.events@gmail.com
l’Axone 6 rue du commandant Pierre Rossel 25200 Montbéliard Le Pied des Gouttes Montbéliard 25200 Doubs
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