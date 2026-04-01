Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard

Montbéliard

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:00:00

fin : 2026-04-23 20:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Conférence Université Ouverte, antenne de Montbéliard

Cette conférence, animée par Alain Monnier, médecin oncologue et administrateur national de la Ligue contre le cancer, aborde la prévention des cancers viro-induits.

Elle s’intéresse notamment aux virus HPV, HBV, HCV et EBV, responsables de certaines pathologies cancéreuses. Grâce aux avancées de la vaccination, ces cancers peuvent aujourd’hui être largement prévenus, avec des vaccins efficaces et disposant d’un recul important dans la pratique médicale.

Une intervention essentielle pour mieux comprendre les enjeux de prévention et de santé publique liés aux infections virales. .

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr

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English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD