Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard lundi 20 avril 2026.
Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 18:00:00
fin : 2026-04-20 20:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Conférence Université Ouverte, antenne de Montbéliard
Cette conférence propose une lecture géopolitique du monde contemporain à travers le regard de Jean-Loup Bonnamy, normalien, docteur en philosophie et géopolitologue.
En s’appuyant sur l’actualité, cette intervention met en perspective les grands enjeux internationaux, sans oublier le poids de l’histoire, des cultures et des modes de vie. Une approche éclairante pour mieux comprendre les dynamiques du monde d’aujourd’hui. .
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr
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English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard
L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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