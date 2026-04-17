Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard

Montbéliard

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 18:00:00

fin : 2026-04-20 20:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Conférence Université Ouverte, antenne de Montbéliard

Cette conférence propose une lecture géopolitique du monde contemporain à travers le regard de Jean-Loup Bonnamy, normalien, docteur en philosophie et géopolitologue.

En s’appuyant sur l’actualité, cette intervention met en perspective les grands enjeux internationaux, sans oublier le poids de l’histoire, des cultures et des modes de vie. Une approche éclairante pour mieux comprendre les dynamiques du monde d’aujourd’hui. .

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr

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English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD