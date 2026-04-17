Spectacle L’heure du dragon L’Accent Montbéliard
Spectacle L’heure du dragon L’Accent Montbéliard samedi 18 avril 2026.
Montbéliard
Spectacle L’heure du dragon
L’Accent 8 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18 21:30:00
Date(s) :
2026-04-18
À l’heure du Dragon Spectacle conté
Dans l’Empire du Soleil Levant, ne dit-on pas qu’il y a plus de dragons que de gouttes d’eau dans l’océan, ou plus de vieillards que de grains de sable ?
Le samedi 18 avril 2026, laissez-vous emporter par les contes de Marcel Djondo, dont la parole tour à tour séduisante comme une geisha, rugissante comme un tambour de guerre ou apaisante comme une flûte, vous transporte là où se lève le soleil.
Un voyage poétique et imaginaire à ne pas manquer, organisé par Gakokoe. .
L’Accent 8 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 59 10 48
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English : Spectacle L’heure du dragon
L’événement Spectacle L’heure du dragon Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-30 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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