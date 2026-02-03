Atelier au musée linogravure Place Saint-Martin Montbéliard

Atelier au musée linogravure

Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17 17:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Atelier de linogravure Mon tirage végétal au musée Beurnier Art Rossel à Montbéliard !

Avec Delphine Bucher, artiste-graveuse

Apprenti·e tailleur d’images, cet atelier est fait pour toi ! Les participants sont invités à découvrir la linogravure, une technique artisanale ancienne permettant d’imprimer… sans imprimante.

Après une petite récolte de motifs végétaux au cœur du musée végétaux grimpants, fleurs en bouquet ou en bouton chacun choisit son sujet, le reproduit puis le grave à l’aide d’une gouge sur une plaque de gomme. Vient ensuite le temps de l’encrage et de l’impression, réalisée manuellement à l’aide d’une cuillère en bois, pour révéler une œuvre végétale unique.

Chaque participant repart avec sa matrice et trois tirages originaux.

Atelier proposé dans le cadre de l’accrochage

Manufacturer la nature, le végétal dans les arts décoratifs

Informations pratiques

Atelier enfants & adolescents 9 à 15 ans

Sur réservation billetterie en ligne

Renseignements 03 81 99 22 57 .

Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 61 musees@montbeliard.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier au musée linogravure

L’événement Atelier au musée linogravure Montbéliard a été mis à jour le 2026-02-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD