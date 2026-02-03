Atelier au musée linogravure Place Saint-Martin Montbéliard
Place Saint-Martin Musée d'Art et d'Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard
17 avril 2026, 14:00
17:00
2026-04-17
Atelier de linogravure Mon tirage végétal au musée Beurnier Art Rossel à Montbéliard !
Avec Delphine Bucher, artiste-graveuse
Apprenti·e tailleur d’images, cet atelier est fait pour toi ! Les participants sont invités à découvrir la linogravure, une technique artisanale ancienne permettant d’imprimer… sans imprimante.
Après une petite récolte de motifs végétaux au cœur du musée végétaux grimpants, fleurs en bouquet ou en bouton chacun choisit son sujet, le reproduit puis le grave à l’aide d’une gouge sur une plaque de gomme. Vient ensuite le temps de l’encrage et de l’impression, réalisée manuellement à l’aide d’une cuillère en bois, pour révéler une œuvre végétale unique.
Chaque participant repart avec sa matrice et trois tirages originaux.
Atelier proposé dans le cadre de l’accrochage
Manufacturer la nature, le végétal dans les arts décoratifs
Informations pratiques
Atelier enfants & adolescents 9 à 15 ans
Sur réservation billetterie en ligne
Renseignements 03 81 99 22 57 .
Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 61 musees@montbeliard.com
