Animations du patrimoine L’église Saint-Maimboeuf Église Saint-Maimbœuf Montbéliard
Animations du patrimoine L’église Saint-Maimboeuf Église Saint-Maimbœuf Montbéliard mardi 5 mai 2026.
Animations du patrimoine L’église Saint-Maimboeuf
Église Saint-Maimbœuf 1 Parvis Jean Flory Montbéliard Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 14:00:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Église Saint-Maimbœuf est célébrée à Montbéliard depuis le Xe siècle. L’église, construite entre 1850 et 1875 sous l’impulsion de l’archevêque de Besançon, le cardinal Mathieu, est aujourd’hui reconnue comme une œuvre majeure parmi les églises françaises du milieu du XIXᵉ siècle, inspirées de la Renaissance.
En partenariat avec la paroisse Saint-Paul.
Réservation obligatoire ici
https://reservation.agglo-montbeliard.fr/
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .
Église Saint-Maimbœuf 1 Parvis Jean Flory Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animations du patrimoine L’église Saint-Maimboeuf
L’événement Animations du patrimoine L’église Saint-Maimboeuf Montbéliard a été mis à jour le 2026-02-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD