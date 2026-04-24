Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard lundi 4 mai 2026.
Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 18:00:00
fin : 2026-05-04 20:00:00
Date(s) :
2026-05-04
Louis Pergaud instituteur dans le Doubs, écrivain à Paris, soldat en Meuse
Conférence organisée par l’Université Ouverte de Montbéliard
Avec Brice Leibundgut, président des Amis de Louis Pergaud
Partez sur les traces de Louis Pergaud, de son enfance dans le Doubs à ses premiers postes d’instituteur, avant ses années parisiennes marquées par un succès littéraire rapide.
La conférence reviendra également sur les huit mois qu’il passe au front, dans la plaine de la Woëvre, jusqu’à son destin tragique pendant la Première Guerre mondiale.
Un éclairage particulier sera porté sur les liens de Louis Pergaud avec le Pays de Montbéliard, pour mieux comprendre l’empreinte laissée par l’écrivain sur le territoire. .
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr
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English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard
L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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