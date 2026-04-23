Viens au stade Bonal à vélo ! Stade Bonal Montbéliard

Montbéliard

Viens au stade Bonal à vélo !

Stade Bonal Rue de Chambrier Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Match FCSM Valenciennes venez à vélo, repartez avec un avantage !

À l’occasion du match entre le FC Sochaux-Montbéliard et Valenciennes, le 2 mai 2026 à 17h, adoptez le réflexe vélo pour vous rendre au Stade Bonal.

Toute personne venant à vélo se verra offrir une entrée gratuite pour assister à la rencontre. Les abonnés, quant à eux, bénéficieront d’un cadeau offert.

Pour faciliter votre venue, 100 arceaux et 6 vélobox seront mis à disposition sur place, avec un stationnement sécurisé et gardienné.

Des animations seront également proposées par Vélocité Pays de Montbéliard pour accompagner et conseiller les cyclistes.

Une belle occasion d’allier sport, mobilité douce et convivialité. .

Stade Bonal Rue de Chambrier Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté montbeliard@fub.fr

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English : Viens au stade Bonal à vélo !

L’événement Viens au stade Bonal à vélo ! Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD