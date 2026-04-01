Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard jeudi 30 avril 2026.
Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 18:00:00
fin : 2026-04-30 20:00:00
Date(s) :
2026-04-30
La Commune de Paris une guerre sans images ? Autour de Courbet
Conférence organisée par l’Université Ouverte de Montbéliard
Avec Damiennne Bonnamy, maître de conférences en droit public
La défaite de 1870 marque profondément l’histoire française. Pourtant, de nombreuses images de l’époque exaltent encore le courage et l’héroïsme des soldats.
À l’inverse, la Commune de Paris — épisode tragique de guerre civile — semble avoir laissé peu de place à la représentation artistique. Ni Gustave Courbet, ni les artistes exilés qui donneront naissance au courant impressionniste ne racontent véritablement cet événement.
Pourquoi ce silence ? Était-il impossible de peindre l’indicible ? Cette conférence propose d’explorer les liens entre art, mémoire et histoire, à travers le regard de Courbet et le silence des images face au drame de la Commune. .
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr
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English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard
L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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