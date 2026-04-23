Challenge Mai à vélo avec Vélocité Pays de Montbéliard Agglomération Montbéliard

Montbéliard

Challenge Mai à vélo avec Vélocité

Pays de Montbéliard Agglomération 22 Rue des Halles Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-01

Le challenge Mai à Vélo est de retour dans le Pays de Montbéliard !

Porté par Pays de Montbéliard Agglomération, cet événement est l’occasion idéale de (re)découvrir le territoire autrement, en pédalant.

Rejoignez la communauté Vélocité Pays de Montbéliard sur l’application Geovelo via le lien ci-dessous, et cumulez les kilomètres tout au long du mois.

Que vous soyez cycliste régulier ou simplement curieux de vous y mettre, le challenge Mai à Vélo est ouvert à tous. Sortez votre vélo du garage, enfourchez-le et participez à cette dynamique collective.

Rendez-vous sur les pistes cyclables du Pays de Montbéliard. .

Pays de Montbéliard Agglomération 22 Rue des Halles Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté montbeliard@fub.fr

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English : Challenge Mai à vélo avec Vélocité

L’événement Challenge Mai à vélo avec Vélocité Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD