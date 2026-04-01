Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard

Montbéliard

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 18:00:00

fin : 2026-04-27 20:00:00

Date(s) :

2026-04-27

Conférence Université Ouverte, antenne de Montbéliard

Cette conférence, animée par Denis Morrier, propose un voyage musical à travers l’histoire de Londres, des derniers rois Stuart jusqu’au règne des souverains hanovriens.

Intitulée Fairest Isle la musique à Londres, des derniers rois Stuart au roi Georges d’Angleterre , elle explore l’évolution de la vie musicale dans la capitale britannique, au croisement des dynasties, des styles et des influences artistiques européennes.

Un éclairage passionnant sur la richesse et la transformation du paysage musical londonien à l’époque moderne. .

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr

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English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD