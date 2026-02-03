Midi du château Montbéliard Wurtemberg Rue du Château Montbéliard

Midi du château Montbéliard Wurtemberg

Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs

2026-04-30 12:30:00

2026-04-30 13:30:00

2026-04-30

Midi du musée Boire et déboire, de bien précieux récipients !

Visite commentée le temps du déjeuner, au cœur du nouveau circuit historique

Religieux ou profanes, tasses, coupes, aiguières et autres contenants raffinés jalonnent les salles d’exposition. Aquamanile à tête de lion, orfèvrerie Renaissance placée sous le signe des vertus antiques ou encore œuvre de la Manufacture de Sèvres à l’effigie d’une princesse… Autant de pièces remarquables qui interrogent leur fonction autant que leur symbolique.

Cette visite propose de décrypter les décors, matériaux et usages de ces objets précieux ou intrigants, témoins de pratiques sociales, rituelles et artistiques à travers les siècles. .

Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 61 musees@montbeliard.com

