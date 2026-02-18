Animations Patrimoine Les serres de Montbéliard Ateliers municipaux de Montbéliard Montbéliard

Animations Patrimoine Les serres de Montbéliard

Ateliers municipaux de Montbéliard 103 Faubourg de Besançon Montbéliard Doubs

Depuis 60 ans, le service des Espaces verts de Montbéliard œuvre pour embellir places, artères et ronds-points. Le savoir-faire et la créativité de son équipe ont été récompensés en 2025 par l’octroi de la Fleur d’Or, prix exceptionnel attribué à la commune pour la qualité de son fleurissement, la valorisation de son cadre de vie et son engagement en faveur de l’environnement.

Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .

Ateliers municipaux de Montbéliard 103 Faubourg de Besançon Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

