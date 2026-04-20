Nuit des musées La Grande Histoire du château Rue du Château Montbéliard
Nuit des musées La Grande Histoire du château Rue du Château Montbéliard samedi 23 mai 2026.
Montbéliard
Nuit des musées La Grande Histoire du château
Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Nuit des Musées La grande histoire du Château Montbéliard Wurtemberg avec
– Visite en autonomie Parcours historique au Château Montbéliard Wurtemberg
Découvrez les grandes périodes du comté de Montbéliard en compagnie de figures historiques comme Henriette de Montbéliard, Frédéric Ier ou Sophie Dorothée de Wurtemberg.
Un parcours immersif pour explorer les collections du château autrement.
Gratuit Réservation en ligne obligatoire
– Parcours enfants
Un parcours en 10 étapes permet aux enfants de découvrir les salles du musée de manière ludique jeux d’observation, différences, objets à identifier…
Inclus avec le billet du circuit historique
-Le petit coin de l’atelier
Un espace pour les familles et les enfants dès 4 ans avec des jeux, des objets à deviner et une activité graphique.
De 19h30 à 23h
Animé par Pauline Jean, médiatrice culturelle
Inclus avec le billet du circuit historique
– Parcours d’énigmes
Une enquête à mener dans le musée retrouvez un tableau et collectez des indices laissés par une taupe infiltrée.
À faire seul, en famille ou entre amis
Livret gratuit à l’accueil
Inclus avec le billet du circuit historique .
Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 61 musees@montbeliard.com
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English :
L’événement Nuit des musées La Grande Histoire du château Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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