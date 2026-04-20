Nuit des musées La Grande Histoire du château Rue du Château Montbéliard

Montbéliard

Nuit des musées La Grande Histoire du château

Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Nuit des Musées La grande histoire du Château Montbéliard Wurtemberg avec

– Visite en autonomie Parcours historique au Château Montbéliard Wurtemberg

Découvrez les grandes périodes du comté de Montbéliard en compagnie de figures historiques comme Henriette de Montbéliard, Frédéric Ier ou Sophie Dorothée de Wurtemberg.

Un parcours immersif pour explorer les collections du château autrement.

Gratuit Réservation en ligne obligatoire

– Parcours enfants

Un parcours en 10 étapes permet aux enfants de découvrir les salles du musée de manière ludique jeux d’observation, différences, objets à identifier…

Inclus avec le billet du circuit historique

-Le petit coin de l’atelier

Un espace pour les familles et les enfants dès 4 ans avec des jeux, des objets à deviner et une activité graphique.

De 19h30 à 23h

Animé par Pauline Jean, médiatrice culturelle

Inclus avec le billet du circuit historique

– Parcours d’énigmes

Une enquête à mener dans le musée retrouvez un tableau et collectez des indices laissés par une taupe infiltrée.

À faire seul, en famille ou entre amis

Livret gratuit à l’accueil

Inclus avec le billet du circuit historique .

Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 61 musees@montbeliard.com

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English :

L’événement Nuit des musées La Grande Histoire du château Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD