Animations du Patrimoine Le sentier Heinrich Schickhardt Office du tourisme Montbéliard
Animations du Patrimoine Le sentier Heinrich Schickhardt Office du tourisme Montbéliard mercredi 13 mai 2026.
Animations du Patrimoine Le sentier Heinrich Schickhardt
Office du tourisme 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
À l’époque de la Renaissance, Montbéliard vit son âge d’or grâce à un prince éclairé et à des hommes de talent. Parmi eux, l’exceptionnel Heinrich Schickhardt, véritable Léonard de Vinci souabe, laisse une empreinte durable sur la capitale du comté. Partez à la découverte de son histoire et de son héritage incontournable.
Réservation obligatoire ici
https://reservation.agglo-montbeliard.fr/
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .
Office du tourisme 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animations du Patrimoine Le sentier Heinrich Schickhardt
L’événement Animations du Patrimoine Le sentier Heinrich Schickhardt Montbéliard a été mis à jour le 2026-02-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD