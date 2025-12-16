FC Sochaux-Montbéliard/ Le Puy Foot Auvergne 43 Montbéliard
FC Sochaux-Montbéliard/ Le Puy Foot Auvergne 43 Montbéliard vendredi 15 mai 2026.
FC Sochaux-Montbéliard/ Le Puy Foot Auvergne 43
Stade Auguste-Bonal Montbéliard Doubs
Début : 2026-05-15 19:30:00
2026-05-15
Le FC Sochaux-Montbéliard recevra le Le Puy Foot Auvergne 43 le vendredi 15 mai à 19h30 au stade Auguste Bonal. Les billets seront en vente sur billetterie.fcsochaux.fr et à la boutique du Stade Bonal. .
Stade Auguste-Bonal Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
