Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard lundi 18 mai 2026.
Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 18:00:00
fin : 2026-05-18 20:00:00
Date(s) :
2026-05-18
Histoire de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
Par Paul Dietschy, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Marie et Louis Pasteur
Fondée à Paris en 1904 et installée à Zurich depuis 1932, la FIFA est aujourd’hui une institution mondiale incontournable, bien que souvent controversée.
Cette conférence propose de plonger dans son histoire, intimement liée à celle du football et aux grandes évolutions du monde contemporain. De son rôle dans la diffusion planétaire du sport à ses enjeux politiques, économiques et médiatiques, la FIFA incarne à elle seule les dynamiques de la mondialisation. .
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr
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English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard
L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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