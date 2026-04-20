Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard

Montbéliard

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 18:00:00

fin : 2026-05-18 20:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Histoire de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

Par Paul Dietschy, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Marie et Louis Pasteur

Fondée à Paris en 1904 et installée à Zurich depuis 1932, la FIFA est aujourd’hui une institution mondiale incontournable, bien que souvent controversée.

Cette conférence propose de plonger dans son histoire, intimement liée à celle du football et aux grandes évolutions du monde contemporain. De son rôle dans la diffusion planétaire du sport à ses enjeux politiques, économiques et médiatiques, la FIFA incarne à elle seule les dynamiques de la mondialisation. .

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD