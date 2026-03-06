Exposition Manufacturer la nature, le végétal dans les arts décoratifs. Place Saint-Martin Montbéliard

Exposition Manufacturer la nature, le végétal dans les arts décoratifs.

Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Cafetières, boites à musique, papiers peints… Les motifs végétaux envahissent nos objets du quotidien et s’exposent au musée Beurnier-Rossel.

Accrochage pêle-mêle, cette présentation esthétisante confronte les collections d’arts décoratifs issues des fleurons industriels du Pays de Montbéliard et de la région, en mettant fleurs et rinceaux à l’honneur. Partons de la fleur observée dans son milieu, examinons son adaptation en modèles manufacturés et renouvelons notre regard sur de nombreuses techniques de production d’objets multiples du début du 20e siècle. Autant d’occasions de regarder comment les fleurs se sont invitées dans les intérieurs montbéliardais entre 1900 et 1950 ! .

Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

