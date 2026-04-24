Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard

Montbéliard

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28 20:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Conférence Université Ouverte, antenne de Montbéliard

Cette conférence revient sur l’histoire minière du massif vosgien avec une étude consacrée à La renaissance de l’exploitation des mines d’argent des Vosges après la guerre de Trente Ans , animée par Michel Estienne, conservateur du patrimoine et docteur en histoire.

À la sortie de la guerre de Trente Ans, l’exploitation des mines d’argent du piémont vosgien est profondément bouleversée. Le retour à la paix permet une relance progressive, portée notamment par des acteurs montbéliardais, avant la reprise des activités par Gaspard Barbaud à partir de 1660.

Entre reprises, investissements difficiles et échecs d’exploitation, cette conférence éclaire les enjeux économiques et humains d’une activité minière stratégique à l’époque moderne. .

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr

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English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD