Festival InouiH #5 Cour Louis Leprince-Ringuet Montbéliard

Montbéliard

Festival InouiH #5

Cour Louis Leprince-Ringuet Campus universitaire des Portes du Jura Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

5ème édition du Festival InouiH au cœur de l’innovation en Nord Franche-Comté

Les chercheurs et les acteurs du Nord Franche-Comté vous accueillent pour vous présenter les travaux conduits dans le cadre du projet Transformation d’un Territoire industriel porté par Pays de Montbéliard Agglomération et Grand Belfort avec le soutien de l’État et de la Banque des territoires.

3 thématiques la filière hydrogène, l’industrie 4.0. et le numérique.

4 domaines d’innovation la robotique, les mobilités du futur, l’environnement et l’énergie.

Venez découvrir le futur autour d’une trentaine de stands pour manipuler, tester et comprendre.

Visite du Campus par une guide conférencière à 10H30, 14H30 et 16H30 (sur réservation au lien ci-dessous).

Tout public. .

Cour Louis Leprince-Ringuet Campus universitaire des Portes du Jura Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival-inouih@agglo-montbeliard.fr

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English : Festival InouiH #5

L’événement Festival InouiH #5 Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD