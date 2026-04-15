ET SI ON SE COMPTAIT, Conservatoire, Montbéliard

ET SI ON SE COMPTAIT Samedi 30 mai, 10h00 Conservatoire Doubs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T11:30:00+02:00

Le mois de mai approche… et avec lui, l’événement national Mai à Vélo !

Chez Vélocité Pays de Montbéliard, on s’est dit que ce serait l’occasion rêvée de se retrouver pour prendre une photo de famille avec nos vélos

Puis de faire « un vélo humain » sur la musique de Queen !

Le but est de démontrer que nous sommes de plus en plus nombreux à nous déplacer à vélo dans le Pays de Montbéliard, et ainsi convaincre nos élus qu’il est important de développer davantage les aménagements cyclables.

Conservatoire 48 avenue Wilson Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « montbeliard@fub.fr »}]

Rassemblement de cyclistes devant le Conservatoire de Montbéliard, afin de se compter et de prendre une photo de famille ! VELOPARADE RASSEMBLEMENT

PERSO VELOCITE PAYS DE MONTBELIARD