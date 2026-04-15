ET SI ON SE COMPTAIT, Conservatoire, Montbéliard
ET SI ON SE COMPTAIT, Conservatoire, Montbéliard samedi 30 mai 2026.
ET SI ON SE COMPTAIT Samedi 30 mai, 10h00 Conservatoire Doubs
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T11:30:00+02:00
Le mois de mai approche… et avec lui, l’événement national Mai à Vélo !
Chez Vélocité Pays de Montbéliard, on s’est dit que ce serait l’occasion rêvée de se retrouver pour prendre une photo de famille avec nos vélos
Puis de faire « un vélo humain » sur la musique de Queen !
Le but est de démontrer que nous sommes de plus en plus nombreux à nous déplacer à vélo dans le Pays de Montbéliard, et ainsi convaincre nos élus qu’il est important de développer davantage les aménagements cyclables.
Conservatoire 48 avenue Wilson Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « montbeliard@fub.fr »}]
Rassemblement de cyclistes devant le Conservatoire de Montbéliard, afin de se compter et de prendre une photo de famille ! VELOPARADE RASSEMBLEMENT
PERSO VELOCITE PAYS DE MONTBELIARD
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