Informations pratiques

Montbéliard

Festival Eurocuivres

Association Eurocuivres Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-17

Le festival de cuivres et de percussions s’installe à Montbéliard avec des animations et concerts à découvrir aussi dans le cadre des Estivales du Près la Rose, à la médiathèque et au musée.

Au programme

– 17 juillet à 20h30 concert d’ouverture au Temple Saint Martin

– 18 Juillet à 20h30 à l’Église protestante luthérienne à Allondans Trio Bolicar XIX

– 19 juillet à 17h à la salle Georges Jonesco à Valentigney Musique de Chambre

– 20 juillet à 20h30 à la salle Augé à Exincourt Saxback Ensemble

– 21 juillet à 20h30 à l’Arche à Bethoncourt Quintette de cuivres

– 22 juillet à la salle polyvalente à Sainte-Suzanne Trio Nectar

– 23 juillet à 11h au Château Montbéliard Wurtemberg Muchachorns

– 23 juillet à 20h30 à la salle de la Roselière à Montbéliard Le Mirifique Orchestra

– 24 juillet à 11h à la médiathèque de Monbéliard Muchachorns

– 24 juillet à 18h à la salle des fêtes de Sainte-Marie Muchachorns

– 24 juillet à 20h30 à la salle de la Roselière à Montbéliard Carte blanche aux professeurs de l’Académie

– 25 juillet à 18h sur la place du village à Roche-lès-Blamont Muchachorns

– 25 juillet à 20h30 au parc du Près-la-Rose à Montbéliard Diya Faso

– 26 juillet concert de clôture à 16h à la salle de la Roselière à Montbéliard

Découvrez la programmation complète ici https://www.eurocuivres.com/festival-2026/ .

Association Eurocuivres Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 52 04 15 22 eurocuivres@outlook.com

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English : Festival Eurocuivres

L’événement Festival Eurocuivres Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD