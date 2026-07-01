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AGENDA · Montbéliard

Festival Eurocuivres Montbéliard

vendredi 17 juillet 2026 · Montbéliard

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Adresse
Association Eurocuivres
Ville
25200 Montbéliard
Département
Doubs
Tarif

Montbéliard

Festival Eurocuivres

Association Eurocuivres Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-17

Le festival de cuivres et de percussions s’installe à Montbéliard avec des animations et concerts à découvrir aussi dans le cadre des Estivales du Près la Rose, à la médiathèque et au musée.

Au programme
– 17 juillet à 20h30 concert d’ouverture au Temple Saint Martin
– 18 Juillet à 20h30 à l’Église protestante luthérienne à Allondans Trio Bolicar XIX
– 19 juillet à 17h à la salle Georges Jonesco à Valentigney Musique de Chambre
– 20 juillet à 20h30 à la salle Augé à Exincourt Saxback Ensemble
– 21 juillet à 20h30 à l’Arche à Bethoncourt Quintette de cuivres
– 22 juillet à la salle polyvalente à Sainte-Suzanne Trio Nectar
– 23 juillet à 11h au Château Montbéliard Wurtemberg Muchachorns
– 23 juillet à 20h30 à la salle de la Roselière à Montbéliard Le Mirifique Orchestra
– 24 juillet à 11h à la médiathèque de Monbéliard Muchachorns
– 24 juillet à 18h à la salle des fêtes de Sainte-Marie Muchachorns
– 24 juillet à 20h30 à la salle de la Roselière à Montbéliard Carte blanche aux professeurs de l’Académie
– 25 juillet à 18h sur la place du village à Roche-lès-Blamont Muchachorns
– 25 juillet à 20h30 au parc du Près-la-Rose à Montbéliard Diya Faso
– 26 juillet concert de clôture à 16h à la salle de la Roselière à Montbéliard

Découvrez la programmation complète ici https://www.eurocuivres.com/festival-2026/   .

Association Eurocuivres Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 52 04 15 22  eurocuivres@outlook.com

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English : Festival Eurocuivres

L’événement Festival Eurocuivres Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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