Programmation en plein air du film MIGRATION Parvis des Droits de l’Enfant Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Programmation en plein air du film MIGRATION

Parvis des Droits de l’Enfant 1 Rue Claude Debussy Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Projection en plein air du film MIGRATION de Benjamin Renner.

Séance gratuite proposée par le Centre Image, en partenariat avec la MJC Centre Social.

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2023 | 1h23 | animation | + 6 ans

La famille Mallard est en proie à un dilemme d’ordre domestique.

Alors que Mack est totalement satisfait de patauger paisiblement et définitivement avec sa famille, dans leur petite mare de la Nouvelle Angleterre, sa femme Pam serait plutôt du genre à bousculer un peu cette routine pour montrer à ses enfants Dax qui n’est déjà plus un caneton et sa petite sœur Gwen le reste du monde. Lorsqu’ils accueillent, le temps de leur halte, une famille de canards migrateurs, c’est l’occasion rêvée pour Pam de persuader Mack de les imiter et de se lancer dans un périple en famille?: destination la Jamaïque, en passant par New York. .

Parvis des Droits de l’Enfant 1 Rue Claude Debussy Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@centre-image.org

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English : Programmation en plein air du film MIGRATION

L’événement Programmation en plein air du film MIGRATION Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD