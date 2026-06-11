Visite décalée de l’été Révélez votre alter ego du passé Départ 1 Rue Henri Mouhot (Office de Tourisme) Montbéliard
Visite décalée de l’été Révélez votre alter ego du passé Départ 1 Rue Henri Mouhot (Office de Tourisme) Montbéliard mardi 7 juillet 2026.
Montbéliard
Visite décalée de l’été Révélez votre alter ego du passé
Départ 1 Rue Henri Mouhot (Office de Tourisme) 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Plutôt prince visionnaire ou princesse au grand cœur ?
Lors de cette visite originale, explorez le centre-ville de Montbéliard à travers un parcours ludique, ponctué d’indices, de petites énigmes et d’un questionnaire décalé.
Au fil des rues et de l’histoire, vous découvrirez peu à peu quel personnage emblématique de Montbéliard sommeille en vous.
Un voyage entre passé et personnalité, idéal pour les curieux de tous âges !
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme
Tout public .
Départ 1 Rue Henri Mouhot (Office de Tourisme) 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 45 60
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English : Visite décalée de l’été Révélez votre alter ego du passé
L’événement Visite décalée de l’été Révélez votre alter ego du passé Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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