Animations du patrimoine Les Bains-Douches de Montbéliard Bains-Douches de Montbéliard Montbéliard
Animations du patrimoine Les Bains-Douches de Montbéliard Bains-Douches de Montbéliard Montbéliard mardi 21 juillet 2026.
Animations du patrimoine Les Bains-Douches de Montbéliard
Bains-Douches de Montbéliard 4 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Si l’édifice a conservé son nom, il a cependant changé plusieurs fois d’usages. Les travaux et les décors réalisés lors de sa reconversion en restaurant sont un clin d’œil à sa fonction d’origine…
Réservation obligatoire ici
https://reservation.agglo-montbeliard.fr/
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .
Bains-Douches de Montbéliard 4 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Animations du patrimoine Les Bains-Douches de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-02-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD