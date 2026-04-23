Montbéliard

Les marchés du soir à vélo (Longevelle sur le Doubs)

Capitainerie Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Et si votre soirée commençait… à vélo ?

Dans le cadre des marchés du soir organisés par Pays de Montbéliard Agglomération, enfourchez votre vélo et laissez-vous guider jusqu’aux saveurs locales.

Départ à 18h depuis la Capitainerie de Montbéliard

Une balade conviviale, douce et gourmande pour rejoindre le marché autrement… et prolonger le plaisir jusqu’au bout de la soirée. .

Capitainerie Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté montbeliard@fub.fr

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English : Les marchés du soir à vélo (Longevelle sur le Doubs)

L’événement Les marchés du soir à vélo (Longevelle sur le Doubs) Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD