Les marchés du soir à vélo (Longevelle sur le Doubs) Montbéliard
Les marchés du soir à vélo (Longevelle sur le Doubs) Montbéliard vendredi 17 juillet 2026.
Montbéliard
Les marchés du soir à vélo (Longevelle sur le Doubs)
Capitainerie Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Et si votre soirée commençait… à vélo ?
Dans le cadre des marchés du soir organisés par Pays de Montbéliard Agglomération, enfourchez votre vélo et laissez-vous guider jusqu’aux saveurs locales.
Départ à 18h depuis la Capitainerie de Montbéliard
Une balade conviviale, douce et gourmande pour rejoindre le marché autrement… et prolonger le plaisir jusqu’au bout de la soirée. .
Capitainerie Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté montbeliard@fub.fr
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English : Les marchés du soir à vélo (Longevelle sur le Doubs)
L’événement Les marchés du soir à vélo (Longevelle sur le Doubs) Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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