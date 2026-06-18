Animations extérieures au Près-La-Rose Le néolithique décrypté Près-la-Rose Montbéliard

Montbéliard

Animations extérieures au Près-La-Rose Le néolithique décrypté

Près-la-Rose Impasse de la Presqu’Île Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24 18:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Le Néolithique décrypté est une animation gratuite et ouverte à tous, proposée de 14h à 18h au parc du Près-la-Rose.

Tout au long de l’été, les animateurs de l’Pavillon des sciences vous donnent également rendez-vous au fil de vos promenades dans les parcs scientifiques du Près-la-Rose, de l’Île en Mouvement à Montbéliard ou encore dans celui des Alliaires à Vieux-Charmont.

Une belle manière d’enrichir votre visite et de prolonger votre découverte des parcs, au plus près des sciences et de la nature. .

Près-la-Rose Impasse de la Presqu’Île Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21

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English : Animations extérieures au Près-La-Rose Le néolithique décrypté

L’événement Animations extérieures au Près-La-Rose Le néolithique décrypté Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD