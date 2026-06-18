Animations extérieures au Près-La-Rose Les fusées Près-la-Rose Montbéliard
Animations extérieures au Près-La-Rose Les fusées Près-la-Rose Montbéliard lundi 27 juillet 2026.
Montbéliard
Animations extérieures au Près-La-Rose Les fusées
Près-la-Rose Impasse de la Presqu’Île Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-07-27 18:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Les fusées est une animation gratuite et ouverte à tous, proposée de 14h à 18h dans le parc du Près-la-Rose.
Tout au long de l’été, les animateurs de l’Pavillon des sciences vous donnent rendez-vous au fil de vos promenades dans les parcs scientifiques du Près-la-Rose, de l’Île en Mouvement à Montbéliard ou encore dans celui des Alliaires à Vieux-Charmont.
Une belle manière d’agrémenter votre visite et de prolonger votre journée dans les parcs, entre expérimentation, découverte et imagination. .
Près-la-Rose Impasse de la Presqu’Île Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21
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English : Animations extérieures au Près-La-Rose Les fusées
L’événement Animations extérieures au Près-La-Rose Les fusées Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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