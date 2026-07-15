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Animations extérieures au parc de l’Ile en Mouvement La baignoire d’Archimède Impasse de la Presqu’Île Montbéliard

mercredi 22 juillet 2026 · Impasse de la Presqu'Île · Montbéliard

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Impasse de la Presqu'Île
Adresse
Ile en Mouvement
Ville
25200 Montbéliard
Département
Doubs
Tarif

Montbéliard

Animations extérieures au parc de l’Ile en Mouvement La baignoire d’Archimède

Impasse de la Presqu’Île Ile en Mouvement Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :
2026-07-22

La baignoire d’Archimède est une animation gratuite et ouverte à tous, proposée de 14h à 18h dans le parc de l’Île en Mouvement.

Tout au long de l’été, les animateurs de l’Pavillon des sciences vous donnent rendez-vous au fil de vos promenades dans les parcs scientifiques du Près-la-Rose, de l’Île en Mouvement à Montbéliard ou encore dans celui des Alliaires à Vieux-Charmont.

Une belle manière d’agrémenter votre visite et de prolonger votre journée dans les parcs, entre expériences, découvertes et curiosité scientifique.   .

Impasse de la Presqu’Île Ile en Mouvement Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21 

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English : Animations extérieures au parc de l’Ile en Mouvement La baignoire d’Archimède

L’événement Animations extérieures au parc de l’Ile en Mouvement La baignoire d’Archimède Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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