animations extérieures gratuites au près-la-rose Le néolithique décrypté Près-la-Rose Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

animations extérieures gratuites au près-la-rose Le néolithique décrypté

Près-la-Rose Impasse de la Presqu’Île Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Dans le cadre des animations extérieures proposées par le Pavillon des sciences, retrouvez les animateurs au parc du Près-la-Rose pour une animation gratuite et ouverte à tous, de 14 h à 18 h.

Découvrez Le Néolithique décrypté , une animation ludique et scientifique pour explorer cette période fascinante de l’histoire tout en profitant de votre promenade dans le parc. .

Près-la-Rose Impasse de la Presqu’Île Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21

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English : animations extérieures gratuites au près-la-rose Le néolithique décrypté

L’événement animations extérieures gratuites au près-la-rose Le néolithique décrypté Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD