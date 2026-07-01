animations extérieures gratuites au près-la-rose Le néolithique décrypté Près-la-Rose Montbéliard
vendredi 24 juillet 2026 · Près-la-Rose · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
animations extérieures gratuites au près-la-rose Le néolithique décrypté
Près-la-Rose Impasse de la Presqu’Île Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Dans le cadre des animations extérieures proposées par le Pavillon des sciences, retrouvez les animateurs au parc du Près-la-Rose pour une animation gratuite et ouverte à tous, de 14 h à 18 h.
Découvrez Le Néolithique décrypté , une animation ludique et scientifique pour explorer cette période fascinante de l’histoire tout en profitant de votre promenade dans le parc. .
Près-la-Rose Impasse de la Presqu’Île Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21
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English : animations extérieures gratuites au près-la-rose Le néolithique décrypté
L’événement animations extérieures gratuites au près-la-rose Le néolithique décrypté Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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