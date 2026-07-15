Animations extérieures gratuites au Près la Rose À pas de loup Près-la-Rose Montbéliard
lundi 20 juillet 2026 · Près-la-Rose · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Animations extérieures gratuites au Près la Rose À pas de loup
Près-la-Rose Impasse de la Presqu’Île Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-20 18:00:00
Date(s) :
2026-07-20
À pas de loup , une animation gratuite, tout public proposée de 14h à 18h dans le parc du Près-la-Rose.
Cet été, les animateurs du Pavillon des sciences vous proposent de les retrouver au fil de vos promenades dans les parcs scientifiques du Près-la-Rose, de l’Ile en Mouvement à Montbéliard ou encore dans celui des Alliaires à Vieux-Charmont. Une manière d’agrémenter votre visite et de prolonger votre journée dans les parcs. .
Près-la-Rose Impasse de la Presqu’Île Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21
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English : Animations extérieures gratuites au Près la Rose À pas de loup
L’événement Animations extérieures gratuites au Près la Rose À pas de loup Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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