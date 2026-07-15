ON THE MON AGAIN Observation astronomique publique Place des Halles Montbéliard
samedi 18 juillet 2026 · Place des Halles · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
ON THE MON AGAIN Observation astronomique publique
Place des Halles Place Dorian Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Club d’astronomie Ciel Montbéliard
organise
ONE THE MOON AGAIN Montbeliard 18 juillet 2026
Depuis 2019, où nous avons fêté les 50 ans du premier pas de l’Homme sur la lune, la traditionnelle observation de la lune au cœur de Montbéliard se déroulera samedi 18 juillet 2026 à partir de 20h30
Cette année, le retour de l’homme autour de la Lune en avec la mission Artémis 2, relance l’enthousiasme pour la Lune dans un mouvement mondial.
Le Club d’Astronomie CIEL MONTBELIARD installera ses instruments d’observation place des Halles afin de faire découvrir ou redécouvrir cette vision inoubliable de la lune dans un instrument d’astronomie (Jumelles, Télescopes, Lunettes)
Ce samedi 18 juillet, la lune sera dans son premier croissant de la lunaison qui conduira à l’éclipse majeur du 12 août prochain.
Au pôle nord, le très beau couple de cratères ATLAS et HERCULES sera mise en valeur par le soleil rasant et les cratères du pôle sud illustrerons la tourmente des météorites qui ont percutés la lune il y a plus de 3 milliard d’années.
Venez en famille profiter de cette observation publique gratuite à partir de 20h30. Elle est destinée à tout public et se déroulera sur la place des Halles. .
Place des Halles Place Dorian Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cielmontbeliard@laposte.net
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English : ON THE MON AGAIN Observation astronomique publique
L’événement ON THE MON AGAIN Observation astronomique publique Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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