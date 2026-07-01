Animations gratuites extérieures a l’Ile en mouvement Constuire autrement Impasse de la Presqu’Île Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Animations gratuites extérieures a l’Ile en mouvement Constuire autrement

Impasse de la Presqu’Île Ile en Mouvement Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Dans les parcs scientifiques du Pays de Montbéliard, profitez des animations extérieures gratuites proposées par le Pavillon des sciences.

Cet été, les animateurs du Pavillon des sciences vous donnent rendez-vous au fil de vos promenades pour découvrir les sciences autrement à travers des expériences ludiques et accessibles à tous. Une belle occasion d’enrichir votre balade et de prolonger votre moment de découverte dans les parcs du Près-la-Rose, de l’Île en Mouvement à Montbéliard ou du parc des Alliaires à Vieux-Charmont.

Animation gratuite tout public

De 14 h à 18 h

Dans les parcs scientifiques du Pays de Montbéliard. .

Impasse de la Presqu’Île Ile en Mouvement Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21

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English : Animations gratuites extérieures a l’Ile en mouvement Constuire autrement

L’événement Animations gratuites extérieures a l’Ile en mouvement Constuire autrement Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD