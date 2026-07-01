Animations gratuites extérieures a l’Ile en mouvement Constuire autrement Impasse de la Presqu’Île Montbéliard
mercredi 15 juillet 2026 · Impasse de la Presqu'Île · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Animations gratuites extérieures a l’Ile en mouvement Constuire autrement
Impasse de la Presqu’Île Ile en Mouvement Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Dans les parcs scientifiques du Pays de Montbéliard, profitez des animations extérieures gratuites proposées par le Pavillon des sciences.
Cet été, les animateurs du Pavillon des sciences vous donnent rendez-vous au fil de vos promenades pour découvrir les sciences autrement à travers des expériences ludiques et accessibles à tous. Une belle occasion d’enrichir votre balade et de prolonger votre moment de découverte dans les parcs du Près-la-Rose, de l’Île en Mouvement à Montbéliard ou du parc des Alliaires à Vieux-Charmont.
Animation gratuite tout public
De 14 h à 18 h
Dans les parcs scientifiques du Pays de Montbéliard. .
Impasse de la Presqu’Île Ile en Mouvement Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animations gratuites extérieures a l’Ile en mouvement Constuire autrement
L’événement Animations gratuites extérieures a l’Ile en mouvement Constuire autrement Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
À voir aussi à Montbéliard (Doubs)
- Animations extérieures gratuites au Parc l’Ile en Mouvement Constuire autrement Route d’Audincourt Montbéliard 15 juillet 2026
- Les marchés du soir à vélo (Longevelle sur le Doubs) Montbéliard 17 juillet 2026
- Festival Eurocuivres Montbéliard 17 juillet 2026
- Les marchés du soir à vélo (Longevelle sur le Doubs) Montbéliard 17 juillet 2026
- Animations extérieures gratuites au Près-la-Rose Le néolithique décrypté Près-la-Rose Montbéliard 17 juillet 2026